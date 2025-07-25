Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı!
Kadıköy'de bir bit pazarında katledilen Matia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditlerinde bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırının ardından bir süre yaşam savaşı veren ancak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği belirlenen kişi gözaltına alındı.
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, ölüm tehditleri aldığını açıklamış ve suç durusunda bulunmuştu. Minguzzi ailesinin şikayeti üzerine harekete geçen emniyet güçleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adli süreç sürüyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya platformlarında, maktül M.A.M.’nin ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. isimli yaşı küçük şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şahıs, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 25.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir."
GEREĞİ YAPILDI🚨— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) July 25, 2025
Sosyal medya platformlarında, maktül M.A.M.’nin ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. isimli yaşı küçük şüpheli şahıs yakalanmıştır.
👮♂️ Şahıs, yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 25.07.2025 tarihinde adli makamlara sevk… pic.twitter.com/kFmeioab4W