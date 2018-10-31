31 Ekim 2018

Kooperatif sistemi ile kurulan Perpa Ticaret Merkezi’nin kurucuları arasında da yer alan Perpa Yönetimi Kurulu Başkanı Mithat Yümlü hayatını kaybetti. İş dünyasının önde gelen isimlerinden Yümlü’nün cenaze töreni yarın yapılacak. 71 yaşında hayatını kaybeden Mithat Yümlü için önce saat 11.00’da Perpa Ticaret Merkezi'nde anma töreni yapılacak. Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazı sonrası Yümlü, Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Vefatıyla Perpa camiası başta olmak üzere iş dünyasını derin bir yasa boğan Mithat Yümlü iş yaşamına İstanbul Karaköy Perşembe Pazarında 15 metrekarelik bir dükkan ile başladı.

1984 yılında kurucularından olduğu ve 1991’den günümüze S.S Karaköy Perşembe Pazarı (PERPA) Tüccarları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Mithat Yümlü, 1987 yılında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis üyeliğine seçildi. Günümüze kadar İTO Meclis üyeliğini sürdüren Yümlü, 1987-1996 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve 2002-2005 yıllarında İTO Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde de bulundu. Yümlü, evli ve iki çocuk babasıydı.

4 bin 500 iş yerinin bulunduğu Perpa'da yönetici olarak görev yapan Yümlü, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.