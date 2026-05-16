MİT’ten casusluk operasyonu: Yabancı servislere bilgi aktaran şebeke çökertildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda iki farklı yabancı istihbarat servisi adına faaliyet gösteren casusluk ağını ortaya çıkardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün “özel ekipleri” tarafından yürütülen ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, şebekenin lideri olduğu belirtilen B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında şebekede yer aldığı belirlenen 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Casusluk suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Hassas bilgileri topladılar

Edinilen bilgilere göre B.E. ve beraberindeki kişiler, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ile bazı kamu görevlilerine ilişkin hassas bilgileri toplayarak yabancı istihbarat servislerine iletiyordu.

Şebeke üyelerinin şüpheli hareketleri MİT’in dikkatini çekerken, bunun üzerine kapsamlı bir istihbarat çalışması başlatıldı. B.E. ile örgüt üyelerinin faaliyetleri fiziki takip, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle adım adım izlendi.

İletişim ağı kayıt altına alındı

Yapılan çalışmalar sonucunda şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim ağı, raporlama yöntemleri, ödeme trafiği ve görev talimatları detaylı şekilde kayıt altına alındı.

B.E. ve yönettiği casusluk ağının, faaliyetlerinin gizli kaldığını düşünerek uzun süre çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Şebekenin yapısı deşifre edildi

MİT’in uzun süren istihbari faaliyetleri sonucunda Türkiye aleyhine casusluk yürüttüğü belirlenen şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere örgütün tüm yapılanmasının deşifre edildiği kaydedildi.