MİT'ten Suriye'de operasyon: 10 DEAŞ'lı Türkiye'ye getirildi
MİT’in Suriye’de Suriye İstihbarat Servisi ile koordineli gerçekleştirdiği operasyon sonucu Kırmızı Bülten ile aranan 10 DEAŞ’lı yakalanarak Türkiye’ye getirildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda 10 DEAŞ mensubunun 9’u tutuklandı, birinin ise gözaltı süreci uzatıldı.
