MKE fabrikasında patlama: Dört kişi yaralandı
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) Ankara'nın Mamak ilçesi Kayaş semtinde bulunan kapsül fabrikasında bugün saat 10.52'de patlama meydana geldi.
Mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Dört kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, patlamada 4 işçinin yaralandığını açıkladı.
Yerlikaya, "Emniyet, itfaiye, AFAD ve 112 Acil ekiplerimiz bölgede. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı" açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında gerçekleşen patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.