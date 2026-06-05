MSB bin 113 sürekli işçi sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı...
Milli Savunma Bakanlığı bin 113 sürekli işçi sınav sonuçlarını ilan etti. Bu gelişme sonrası on binler MSB'ye akın etti.
MSB 1.113 sürekli işçi temini sınavları 27 Nisan - 08 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşti. Yaklaşık bir ayın ardından Bakanlık sonuçları adayların erişimine açtı.
Adaylar sınav sonuçlarına itirazlarını sınava alındıkları iş yerlerine 15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında [5 (beş) iş günü] şahsen yapmak zorunda.
Adayların işe alım sürecini başvurdukları iş yerlerinden takip etmeleri gerekiyor.
Sınav sonucunuzu aşağıda yer alan sorgulama ekranına T.C. Kimlik Numaranızı girerek öğrenebilirsiniz.