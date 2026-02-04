MSB: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 Şubat’ta şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Okur’un sağlık sorunu nedeniyle tedavi altına alındığı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Paylaşımda, şehit personel için başsağlığı mesajına da yer verildi.