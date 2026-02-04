Google Haberler

MSB: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, rahatsızlanarak hastaneye sevk edilen Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’un rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 Şubat’ta şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Okur’un sağlık sorunu nedeniyle tedavi altına alındığı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Paylaşımda, şehit personel için başsağlığı mesajına da yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
