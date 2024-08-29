MSB kaynaklarından 'S-400 varsa F-35 yok' iddialarına yanıt: Sistem TSK envanterinde
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, ABD'nin S400 hava savunma sisteminin kullanılmaması karşılığında F-35 satışını gerçekleştireceği iddialarına yanıt verdi. Kaynaklar sistemin TSK envanterinde bulunduğunu, bu konuda bir gelişme olmadığını kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bugün Ankara'da basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynaklar, son dönemde bazı haberlerde dile getirilen 'S-400 Hava Savunma Sistemi'nin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine' dair iddialara da yanıt verdi.
Kaynaklar şunları söyledi: "Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır."