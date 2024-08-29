MSB kaynaklarından 'S-400 varsa F-35 yok' iddialarına yanıt: Sistem TSK envanterinde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bugün Ankara'da basın bilgilendirme toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, son dönemde bazı haberlerde dile getirilen 'S-400 Hava Savunma Sistemi'nin kullanılmaması şartıyla F-35 satışının gerçekleşebileceğine' dair iddialara da yanıt verdi.

Kaynaklar şunları söyledi: "Ülkemizin hava savunma ihtiyacına yönelik sistem gereksinimi devam etmektedir. Bu kapsamda S-400 Hava Savunma Sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunmaktadır. Mevcut durumda bu konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmamaktadır."