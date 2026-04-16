MSB: Komando tugaylarının sayısı artırılacak

MSB Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Bakanlığın toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Komando tugaylarının sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Kurulacak yeni komando tugaylarının; mevcut teşkilat yapılarından farklı olarak, güncel tehdit değerlendirmeleri ve harekât konseptlerine uygun şekilde, modern bir anlayışla teşkil edilmesi planlanmaktadır” denildi.

MSB: Teşkilat yapısı savaş tecrübelerine göre güncelleniyor

MSB, söz konusu yeniden yapılanmanın Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından elde edilen saha tecrübeleri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.

Açıklamada, TSK’nın harbin doğasında ve askeri teknolojide yaşanan değişimleri yakından takip ettiği, kuvvet yapısını da bu dönüşüme göre revize ettiği belirtildi.

Kahramanmaraş’taki saldırı için başsağlığı mesajı

Tuğamiral Aktürk, toplantının başında Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıya ilişkin taziye mesajı verdi.

Aktürk, “Dün Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve ülkemizi derin bir acıya boğan menfur saldırıda hayatını kaybeden evlatlarımız ile fedakâr öğretmenimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

MSÜ’ye yoğun ilgi: Yaklaşık 84 bin aday tercih yaptı

Milli Savunma Üniversitesi’nin TSK için nitelikli personel yetiştirdiğini vurgulayan Aktürk, üniversitenin yerli ve milli savunma sanayiinin ileri teknoloji sistemlerini etkin kullanacak kara, deniz ve hava kuvvetleri personelini yetiştirdiğini söyledi.

2026 yılı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci aday tercih işlemleri kapsamında üç haftalık süreçte yaklaşık 84 bin adayın tercih yaptığını belirten Aktürk, başvuruların 24 Nisan’a kadar süreceğini hatırlattı.

Ayrıca, sözleşmeli bilişim personeli başvurularının 17 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında alınacağını, Nisan, Haziran ve Temmuz 2026 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının ise 17 Nisan’dan itibaren e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil üzerinden öğrenilebileceğini açıkladı.

EFES-2026 tatbikatında fiilî safha başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Aktürk, EFES-2026 Tatbikatı’nın komuta yeri safhasının tamamlandığını söyledi.

Tatbikatın fiilî safhasının 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında İzmir’de icra edileceğini kaydetti.

Somali açıklarında koruma görevi sürüyor

TSK’nın Somali’deki deniz görevlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, TCG Gaziantep, TCG Bayraktar, TCG Bartın ve TCG Yzb. Güngör Durmuş ile Çağrı Bey Sondaj Gemisi ve destek gemilerinin 9-10 Nisan’da Mogadişu’ya ulaştığını bildirdi.

Aktürk, TCG Gaziantep fırkateyni ile TCG Yzb. Güngör Durmuş akaryakıt gemisinin, Somali açıklarında Çağrı Bey Sondaj Gemisi’ne refakat ve koruma görevini sürdürdüğünü söyledi.

Terörle mücadelede teslim olanların sayısı 75’e yükseldi

Terörle mücadeleye ilişkin son verileri paylaşan Aktürk, son bir haftada 8 PKK’lı teröristin teslim olduğunu, 1 Ocak’tan bu yana teslim olan terörist sayısının 75’e ulaştığını açıkladı.

Suriye harekât alanlarında tünel imha faaliyetlerinin de sürdüğünü belirten Aktürk, Menbic’te imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte, Suriye’de imha edilen toplam tünel uzunluğunun 772 kilometreye çıktığını söyledi.

Hudutlarda 270 kişi yakalandı

Hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü vurgulayan Aktürk, son bir haftada 17’si terör örgütü mensubu olmak üzere 270 kişinin yakalandığını belirtti.

Yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 2 bin 92’ye, engellenenlerin sayısının ise son haftadaki 2 bin 625 kişiyle birlikte toplam 22 bin 617’ye ulaştığını söyledi.

MSB’den İsrail’e sert tepki

Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktürk, geçici ateşkesin daha da karmaşık hale gelmeden kalıcı ateşkese ve ardından kalıcı barışa dönüşmesi için Türkiye’nin üzerine düşeni yapacağını ifade etti.

Bölgesel etkilerinin yanı sıra küresel sonuçları da giderek ağırlaşan savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Aktürk, tarafların devam eden müzakere sürecinde yapıcı davranmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aktürk, İsrail’in saldırılarını ise “bölgesel yayılmacılığın bir parçası” olarak nitelendirerek, özellikle Lübnan’a yönelik saldırıların hem ülkenin toprak bütünlüğüne hem de bölgesel istikrara zarar verdiğini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında Washington’da başlatılan müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Aktürk, İsrail’in saldırılarının müzakere ruhuyla bağdaşmadığını ve olumlu sonuç alınmasının önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Fırtına-2, Akıncı TİHA ve yeni radar sistemleri envantere girdi

TSK’nın modernizasyon faaliyetlerine de değinen Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine muhtelif miktarda Fırtına-2 obüsü ile Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) alındığını açıkladı.

Ayrıca, ASELSAN tarafından üretilen ACAR 300-G Kara ve İHA Gözetleme Radarları'nın da Kara Kuvvetleri’ne teslim edildiğini belirtti.

MKE’nin 1,5 milyar dolarlık yatırım programı devrede

Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE) 2023-2027 dönemini kapsayan 1,5 milyar dolarlık yatırım programını hayata geçirdiğini söyledi.