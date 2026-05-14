MSB: Muhtelif miktarda Akıncı İHA envantere alındı

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Tuğamiral Aktürk, savunma sanayisinin her alanında yerli ve milli olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle TSK'nın güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

- Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Akıncı İHA muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.

- 12 Mayıs'ta Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ev sahipliğinde, Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığı ile savunma sanayi firmaları ve üniversitelerden 300 temsilcinin katılımıyla, 'İnsansız Sualtı Araçları Çalıştayı' icra edilmiştir.