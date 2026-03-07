KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı, gönderilecek mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğinin sağlanmasına yönelik çeşitli planlamalar üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Bakanlık kaynakları, güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC’nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'ye füze ateşlenmişti

MSB, 2 gün önce İran’dan fırlatıldığı ve Irak ile Suriye hava sahasını aşarak Türkiye yönüne ilerlediği belirlenen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de görev yapan NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Füzenin İran topraklarından ateşlendiği öğrenilmişti.

GKRY'ye drone isabet etmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Akrotiri üssü, 2 Mart tarihinde iddiaya göre İran dronunun hedefi olmuştu.

Savunma Bakanlığı, üssün pistine düşen dronun herhangi bir can kaybına, yaralanmaya veya büyük çaplı maddi hasara yol açmadığını açıklarken, üsse yönelen iki dronun ise engellendiğini ifade etmişti.