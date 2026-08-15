MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen kara, deniz hava kuvvetleri komutanlığı öğrenci adayları mülakat sınavlarını tamamladılar. Son sınav 28 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Bugün itibarıyla işlemlerin üzerinden 18 gün geçerken adayların gözü MSB'de... Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
MSÜ tercih sonuçlarının ilanı ile birlikte MSB adaylara 2. seçim aşaması ile ilgili bilgi geçti. Adaylar, fiziki yeterlilik, kişilik değerlendirme ve mülakattan geçtiler. Şimdi sonuçlar bekleniyor. Her gün giderek artan soru "MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" oluyor.
MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığının değerlendirme süreci devam ediyor. Henüz sonuçlar ilan edilmiş değil. Geöen yıl sonuçlar 6 Ağustos'ta ilan edilmişti.
Sonuçların ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Kayıt tarihleri de duyuru ile birlikte belli olacak.