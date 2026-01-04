MSÜ sınav başvuruları ne zaman? 2026 MSÜ başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

Askerlik mesleğine gönül veren gençler her yıl Milli Savunma Üniversite sınavlarına girip bu alanda kariyer yapmak istiyor. Başvurular için artık sayılı saatler kaldı. Tarihleri kesinlikle kaçırmak istemeyen binlerce kişi "MSÜ sınav başvuruları ne zaman" diye soruyor.

MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin takvimine göre MSÜ başvuruları 5 Ocak'ta başlayıp 29 Ocak'ta sona erecek. Kılavuzun da 5 Ocak'ta yayımlanması bekliyor.

Başvuru ücreti ile ilgili bir açıklama yapılmazken geçen sene bu ücret 450 liraydı.

Adaylar başvurunun ardından 1 Mart'taki sınavı beklemeye başlayacaklar.