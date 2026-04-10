MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Askeri kariyer hedefi olan binlerce kişi, değerlendirme sürecinin ardından açıklanacak sonuçlara odaklanmış durumda. Öte yandan henüz işlem yapmayanlar da "MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor" diye soruyor.

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirtilen tarih 26 Mart ile 24 Nisan arasında... Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılıyor.

MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM ve Milli Savunma Üniversitesi tarafından sonuç tarihi paylaşımı gelmedi. Geçen yıl sonuçlar 24 Haziran'da ilan edilmişti. Bu yıl da Haziran ayının son haftasında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.