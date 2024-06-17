MTA GÜNCEL DİRİ FAY HARİTASI: Fay hatları tek tek sıralandı... İşte deprem riski en yüksek iller

Türkiye'de deprem araştırmaları ile ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini harita verisini kullanarak yürütüyor. Bu bilgiler kapsamında, MTA güncel fay hattı haritası gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Türkiye'nin riskli bölgeleri hangileri? Fay hattı geçen deprem riskli iller ve ilçeler nereler? İşte Türkiye'nin fay hatları...

Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri fay Haritası üzerinde gösterilen toplam diri fayların sayısı 485'e ulaşıyor. Bunlardan 326'sı tekçe fay, fay zonu veya sistemi olarak yer alırken 183'ü ise bu ana yapılar altında fay segmenti olarak haritalandırılıyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Kuzey Anadolu Fay Hattı, 24 ilin merkezinden geçiyor. Doğuda Bingöl'ün Karlıova ilçesinden başlayıp; Marmara Denizi'nin içinden devam ederek batıda Saros Körfezi'ne kadar uzanıyor. Geçmişte büyük afetlerin yaşandığı bölgede, 7 ve üzeri büyüklüğünde depreme neden olabilecek faylar bulunuyor.

Ganos Fayı deprem riski

Tekirdağ (Gaziköy) ile Saros Körfezi arasında uzandığı tespit edilen ve en son 1912 yılında aktive olan Ganos Fayı, Trakya için risk oluşturuyor. Ganos Fayı, 1912'de Tekirdağ Şarköy ilçesi civarında iki büyük depreme neden oldu. Uzmanlar, bölgede meydana gelebilecek bir depremin Trakya'nın güneyini daha çok etkileyeceğine işaret ediyor.

Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara Denizi içinden geçen parçalarının kırılması sonucu oluşacağı düşünülen depremin başta İstanbul'un güney kesimleri olmak üzere, geniş bir coğrafyayı etkileyeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen deprem konusunda, yıllar boyunca birçok araştırma yapılırken; uzmanlar tsunami tehlikesine dikkati çekiyor.

"Doğu'da olası bir depreme hazırlıklı olunması" uyarısı

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın da Bingöl'ün Karlıova ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi arasında yaklaşık 400 kilometre uzunluğu bulunuyor. Uzmanlar, Doğu Anadolu Fay Hattı başta olmak üzere özellikle Bingöl ve çevresinin enerjinin biriktiği alanlar arasında bulunduğunu belirtiyor. Bölgede en riskli bölüm olarak Gökdere ile Bingöl arası gösteriliyor.

Karlıova'da ise hem Kuzey Anadolu Fay Zonu hem de Doğu Anadolu Fay Zonu'ndan kaynaklanan deprem riski artıyor.

Birinci derece deprem riski taşıyan iller

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

İkinci deprem riski taşıyan iller

Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

Üçüncü derece deprem riskli iller

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az deprem riski taşıyan iller

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman...