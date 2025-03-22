Muğla'da 139 milyon lira değerinde 10 proje hizmete açıldı!

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla Muğla'da 10 projenin toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı.

Projelerin toplam değeri: 139 milyon lira

Törende yaptığı konuşmada Bakan Kacır, "Şehrimizi toplam 139 milyon lira büyüklüğe sahip 10 projeyle buluşturuyoruz. Muğla’ya arıcılık tesislerinden, kooperatif ürünleri desteğine, doğa sporlarından deniz turizmine, deniz taşımacılığına bir dizi yeni projeyi birlikte kazandırıyoruz” dedi.

Türkiye'de 1 milyar 200 milyon dolar yıllık AR-GE harcamalarının 16 milyar dolara çıktığını vurgulayan Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri'ne dair veri paylaşımında da bulundu: "Türkiye'de teknoparkların sayısı 105'e çıktı. Teknoparklarda faal firma sayısı 11 bin 500'e yükseldi. Türkiye'de şimdi 292 bin AR-GE personeli var" dedi.

"Türkiye'nin savunma sanayi öz yeterliliği: Yüzde 80"

Milli İHA, SİHA, helikopter, eğitim uçağı, deniz platformu, kara aracı ve uydu sistemleriyle Türkiye'nin savunma sanayisinde öz yeterliliğinin yüzde 80'lere çıktığını vurgulayan Bakan, "Bu yönüyle bugün Avrupa ülkeleri Türkiye'ye bakıyorlar. Avrupa'da güvenlik şemsiyesi oluşturulurken Türkiye'nin yanlarında olmalarını arzu ediyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün bu başarıyı tüm sektörlere daha hızlı yaygınlaştırmak istiyoruz. Dijitalleşmeyi, yeşil dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Türkiye'nin sadece 2028-2029 seçimlerine değil 2053-2071 hedeflerine erişmesini mümkün kılacak işleri hızlandırmak istiyoruz" dedi.