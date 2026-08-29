Muğla'da başlayıp Antalya'ya sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde başlayarak rüzgarın etkisiyle Antalya’nın Kaş ilçesine ulaşan orman yangınına müdahale ediliyor.

Seydikemer’in Korubükü köyü yakınlarındaki tarım alanında çıkan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık bölgeye yayıldı.

Saklıkent Kanyonu yakınlarında etkili olan alevler, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarla kanyondan geçen dereyi aşarak Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarındaki ormanlık alana sıçradı.

4 uçak ve 15 helikopterle müdahale

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Bazı ev ve seralar zarar gördü

Yangın nedeniyle Palamut Mahallesi’ndeki bazı evlerde hasar meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarla büyüyen alevler, Çavdır Mahallesi’nin merkezine kadar ulaştı.

Tahliye edilen mahallede bazı ev ve seralar yanarken ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.