Muhalefetin ittifakına hükümetten ilk yorum

02 Mayıs 2018

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifak'ına karşı hamle yapan CHP, İYİ Parti, SP ve DP 24 Haziran'daki erken seçimlerde güç birliğine gitti.

Muhalefetin bu hamlesine hükümetten tepki gecikmedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 4 partinin ittifak kararına ilişkin, "Bu ittifak benim gördüğüm esasında dört benzemezlerin bir ittifakı. Hani zoraki nikah derler ya zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak görüyoruz." dedi.

Bozdağ, "Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.' Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler." diye konuştu.

"Fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasıyla alakalı da değerlendirmede bulunan Bozdağ, "Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir" ifadelerini kullandı.

4 partinin ittifak kararına Bahçeli'den değerlendirme

4 parti ittifak protokolünü yarın imzalayacak