Muharrem İnce: Adaylıktan çekileceğim demedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz. En büyük arzularımızdan biri bu. Yaşadığımız sorunlar bireysel sorunların ötesinde Türkiye'nin sorunları. Bizi kabul ettiği için tekrar Sayın Genel Başkan'a teşekkür ederim.

Muharrem İnce ise şunları söyledi:

Bizler Memleket Partisi olarak ittifaklar olmalıdır fakat ittifaklar menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. İlkelerimiz çok nettir. Atatürk'ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. Aklınıza kim geliyorsa. Kadın hakları konusunda çok kararlıyız. Asla geri adım atmayız. İlkeler etrafında bu memleketi ayağa kaldırabiliriz. Döne döne vuruşmaya devam edeceğiz.

Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, güle güle.

(Adaylıktan çekilecek misiniz?) Adaylıktan çekileceğim demedim.