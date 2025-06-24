Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) resmi olarak yeniden katıldı. İnce, CHP Grup Toplantısı'nın yapıldığı salona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte geldi.

Toplantı sırasında Özel, İnce’yi kürsüye davet ederek partisine yeniden katılımını duyurdu. CHP lideri Özel, kürsüde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

• İşte böyle bir günde bir yol arkadaşımızı Baba evine doğmuş büyümüş, Gençlik Kolları üyeliğinden Cumhurbaşkanı adaylığına kadar pek çok görevi üstlenmiş olan bir yol arkadaşımızı, bir Cumhuriyet Halk Partiliyi geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini Baba evimize davet ettim.

• Kendisi partisinin, Memleket Partisi'nin değerli yöneticileriyle bir araya geldi. Öyle Memleket Partisi'nin yok efendim borçları varmış yok bilmem neymiş. Hiçbirinin olmadığını biliyoruz, gördük. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın, bir arada durmanın, omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti.

• Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak. Memleket Partisi pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm Memleket Partilileri Baba evine bekleyeceğiz. Ama bugün ilk adımı hep Cumhuriyet Halk Partili olmuş Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım.

"Onun rozeti alnına takılı zaten"

CHP lideri Özel, Muharrem İnce'ye rozet takamayacağını açıkladı. Bunun nedenini ise "Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri" ifadeleriyle belirtti.

Kürsüye çıkan Muharrem İnce, CHP’ye katılımının ardından ilk konuşmasını yaptı. İnce, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

• Bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum. Kör olmadan gör beni. Ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? Hor baktık mı karıncaya? kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu yavrulusunu Karaca'nın? Ya nasıl kıyarız biz cana? Sen olmasan öldürmek ne? Zindanlarda çürümek ne? Korka korka yaşamak ne diyeceğiz hep birlikte?

• Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim.

• Ayrılıklar bazen kırgınlıktan olur. Bazen de umudu başka yollarla aramakla olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir.

Sosyal medya hesabından paylaşmıştı

Geçtiğimiz günlerde partisi Memleket Partisi'nin kendini feshedeceğini açıklayan İnce, CHP'ye dönüş kararını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kamuoyuna duyurmuştu.

Paylaşımında, "Birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullanan İnce, gönderisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Marmara Cezaevi'nden yazdığı mektubu da eklemişti.