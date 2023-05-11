Muharrem İnce saat 14.00'te açıklama yapacak
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bugün bir basın toplantısı düzenleyerek açıklama yapması bekleniyor.
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, dün sağlık sorunları nedeniyle Manisa ve İzmir'deki seçim çalışmalarını iptal edip Ankara'ya dönmüştü. Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, İnce'nin sağlık durumunun "iyi" olduğu bildirilmişti.
Muharrem İnce'nin bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Memleket Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak olan açıklamanın saat 14.00'te başlayacağı bildirildi.