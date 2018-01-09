Muhtaç ailelere 500 kilo kömür yardımı

09 Ocak 2018

ANKARA - Bakanlar Kurulu, 2018 yılında muhtaç ailelere yapılacak kömür yardımının esaslarını belirledi.

Buna göre sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenecek muhtaç ailelere talepleri üzerine asgari 500 kg bedelsiz kömür yardımı yapılacak. Kömür miktarının belirlenmesinde bölgenin iklim koşulları, kömürün ısıl değerleri ve ailelerin ısınma ihtiyaçları dikkate alınacak.

Karar kapsamında vakıflara yapılacak kömür sevkıyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı tarafından belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecek.

Kömür teslimlerinden doğan vergi ve harçlar, TKİ ve TTK tarafından ödenecek. Bu kurumlarda oluşacak görev zararları ise 233 sayılı KHK uyarınca kendilerine ödenecek.