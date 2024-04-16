Muhtarlık seçimini kaybedince sitem dolu şiir yazan Aydın Battal'a teklif yağıyor

Kırşehir'de seçimleri kaybeden muhtar adayı Aydın Battal, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak akrabalarına ve yakınlarına şiirle sitemde bulunmuş ve bir anda Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Aydın Battal; birkaç dizi ve filmden teklif aldığını açıkladı. Battal film teklifinden mutlu olduğunu belirterek, "Bildiğiniz üzere bir şiir yazdım. Memleket beni bağrına bastı, herkese teşekkür ederim" dedi.



Birkaç dizi ve filmden rol teklifi aldığını ifade eden Battal, "Bu sevinçli haberi paylaşmak istedim. Kırşehirimizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın Battal, köyünde muhtar adayı olduktan sonra 300 oyun 29'unu alınca bacanağı ve baldızına sitem dolu bir şiir yazmıştı.

Aydın Battal'ın "Garibanlık, fakirlik ve şiir" paylaşımı şöyleydi:

Okumda mı yayımda mı bilmiyorum. Saygıda kusur etmiyorum. Bende ne var, ben kör müyüm, görüyorum. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Çekil dedi bu yarışta kimin var? Kime içirecek çayın suyun var? Aklı kesse beni köyden de kovar. Akrabam, dostlarım istemedi ilk önce beni.

Ben köyüme kötü falan diyemem. Köyümü tek kalemde silemem. Mahallem, köylüm istemedi ilk önce beni.

Çoban dedi, muhtarlık yapamaz. Devlet deyip daireye varamaz. Enayi dedi, sağını solunu bulamaz. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Sanki rakiplerim uzay bilimci. Benim gibi aynı köylü bilinci. Varsın onlar olsun en baş birinci. Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Acıyormuş bana fakir diye. Her yere gidemezsin topalsın diye. Beni fakir görme bu kibir niye? Baldızım, bacanağım istemedi ilk önce beni.

Umudum tükendi hayalim bitti. Dünya, gücün Aydın'a yetti. Zaten izlemiyorum o film bitti. Mahallem köylüm istemedi ilk önce beni. Baldızım, bacanağım, Homurlu istemedi ilk önce beni.