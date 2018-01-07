Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

Sanatçının kızı Güner Özkul törende yaptığı konuşmada, babasının hastalığı ve vefatının sonrasındaki süreçte verdikleri destekten ötürü Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'a ve tüm soranlara teşekkür etti.

Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Törenin yapıldığı salona ilk kez 40 yıl önce geldiğini söyleyen Özkul, şöyle konuştu:

"1978'de babamı izlemek için geldim. Daha sonrasında oyun izlemek dışında birçok sevdiğimiz büyüğümüzü uğurlamak için hem kendi adıma hem de artık gelemediği için babam adına geldim. Şimdi kısmet birlikte gelmekmiş. Babamın orada yatması, benim de onu uğurlamam için, kürsüde konuşmam içinmiş. Bana 'aile adına sen konuş' dediler. O hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Güzel bir aileyiz. Size onun sanatçı kişiliği, büyüklüğü hakkında, bu milleti birleştirmek ve ortak payda oluşturma konusunda nasıl önemli biri olduğu hakkında ne söyleyebilirim ki... Hepsini benden iyi biliyorsunuz."

"Güzeli, güzellikleri, güzel kadınları, güzel elli insanları ve güzel sesleri severdi. Öyle ki solunum cihazına takıldıktan sonra kendi sesini beğenmedi ve sustu. Çöküş süreci böyle hızlandı. Müziği, cazı severdi. Güzel giyinmeyi severdi." diyen Özkul, bildiği birçok şeyi babasından öğrendiğini anlattı.

Özkul, "Bu duyguyu çok iyi bilirsiniz. Oyundan önce perdenin aralığından bakılır salon dolu mu değil mi diye. Eminim o da şimdi sizi görüyordur ve burada olduğunuz için çok mutludur. Onu uğurlamak için alkıştan daha duyarlı bir şey düşünemiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hepiniz gibi kalbimin derinliklerine büyük acı çöktü"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur da üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

"Türk tiyatrosunun, sinemasının, ülkemizin büyük sanatçısı, koca çınarı Münir Özkul'u kaybettik. Öncelikle değerli ailesinin, sanat dünyasının ve tüm ülkemizin başı sağ olsun. Cuma günü sevgili Güner Özkul acı haberi verdiği zaman, inanın hepiniz gibi kalbimin derinliklerine büyük acı çöktü. Çünkü Münir Özkul, yarattığı karakterlerle, hem sinema hem tiyatroda hepimizde o kadar büyük sevgi ve saygı yarattı ki onu hepimiz kalbimizin derinliklerine kadar yaşadık. Defalarca seyrettiğimiz ve defalarca daha seyredeceğimiz filmlerinde, onun o güzel yüzünü görmekten mutlu olacağız. Bizim için büyük bir onurdur ki bu sezon unutulmaz filmlerinden Bizim Aile'yi uyarlayıp tiyatro eseri haline getirdik ve tesadüftür ki yarın akşam galası var. Buradan son yolculuğuna uğurladığımız bu sahnede yarın akşam bu eserin galasını yapacağız."

Münir Özkul'u anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayan Uygur, hayatını kaybetmiş tüm sanatçıları sevgi, saygı ve rahmetle anarak baş sağlığı dileğinde bulundu.

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu ise Türkiye ve Türk insanının bir çift gülen gözü daha yitirdiğini belirterek, "Güldüren, birleştirici gözleri vardı. Sadece gülen değil, güldüren, birleştirici gözleri vardı. Diyalogları öyle bir vurguyla, öyle bir tonlamayla sunardı ki... Özellikle sinemada onu seyretmek, onun yanında yer almak, onun oynadığı salonda birleşmek olağanüstü bir duyguydu." dedi.

Sanatçının cenazesi Hababam Sınıfı ve Gülen Gözler filmleriyle tiyatro oyunlarından kısa görüntülerin de sunulduğu törenin ardından alkışlar eşliğinde Teşvikiye Camisine uğurlandı.

Özkul burada kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığı’na defnedildi.