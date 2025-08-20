Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildiği öğrenildi. Kararın, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a yapılan resmi bir talep üzerine alındığı belirtiliyor.

Yasa dışı bahis iddiaları gündemde

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, yaptığı resmî açıklamada 'yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medyahesabına erişim engeli getirildiğini' duyurdu. Ancak mevcut açıklamalarda Murat Övüç'ün bu 30 hesap arasında yer aldığına dair doğrudan bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle erişim engelinin söz konusu karar kapsamında olup olmadığı netlik kazanmış değil.