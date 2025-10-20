İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması devem ederken Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk da savcılığa çağrıldı. Bu olay sonrası Tomruk hakkındaki bilgiler gündem oldu. Sıkça "Murat Tomruk kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorusu geliyor.

Murat Tomruk kimdir?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Murat Tomruk, lisans eğitimini University of Massachusetts’te Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamladı. Ardından University of Pennsylvania’da aynı bölümde yüksek lisans yaparak akademik kariyerini sürdürdü. İş hayatına 1988 yılında Koç Sistem’de satış temsilcisi olarak başlayan Tomruk, zamanla Endüstri ve Ticari Sektör’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. Bu dönemde, 1994-1995 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

2002 yılında Koç Bilgi Grubu Pazarlama Direktörlüğü görevine getirilen Tomruk, bu pozisyonu 2005 yılına kadar yürüttü. Ardından 2005-2015 yılları arasında Koç Holding’de Stratejik Planlama Koordinatörü olarak görev yaptı. 2015’ten itibaren Setur’da Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Tomruk, Ocak 2020 itibarıyla Divan Grubu’nun Genel Müdürü olarak kariyerine devam ediyor.