Mustafa Elitaş: 7 milyon 616 bin kişinin vergi idarelerine olan borcu silinecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuya borçların yapılandırılmasını da içeren kanun teklifinin kabul edilmesiyle, 7 milyon 616 bin kişinin vergi idarelerine 2 bin liraya kadar olan borçlarının silineceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

"Bu sis perdesinin de aralanacağını biliyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Uluslararası Şeffaflık Örgütü Raporu'na göre, Türkiye'nin 180 ülke arasında 36 puan düşüşle 101'inci sıraya gerilediğini, bu durumun daha çok yoksullaşma anlamına geldiğini savundu.

Fırın işçilerinin Türkiye'nin dört bir yanında itirazlarını dile getirdiğini aktaran Beştaş, bu kesimin maaşlarının genellikle asgari ücretin altında olduğunu ve sigortasız şekilde haftanın 7 günü çalıştırıldıklarını belirtti.

108 milyar doların satıldığı ortaya çıkıyor

CHP Grup Başkanvekili Özel, bir televizyon kanalında yayımlanan habere göre, Merkez Bankasının 2022'de arka kapıdan 108 milyar dolar döviz sattığını belirterek, "2022 yılında arka kapıdan 108 milyar doların satıldığı ortaya çıkıyor. Aynı 128 milyar dolarda olduğu gibi bu satışların kayıtlarının, kime, hangi gün satıldığının açıklanması gerekirken açıklanmıyor. 4 ay sonra milletimizin oy verdikleri kabinden çıkarken perdeyi araladıkları anda, bu sis perdesinin de aralanacağını biliyoruz." sözlerini sarf etti.

Bu mektup Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılmalıydı

Özel, Merkez Bankasının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye mektup gönderdiğini anımsatarak, "Bu mektup Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılmalıydı ve 'Enflasyon hedefimizi 2022'de olduğu gibi 2023'te de tutturamayacağız, sebebi sensin, sen, sen.' ifadelerinden oluşmalıydı." dedi.

"Merkez Bankasının bu yaptığı para politikasından kaynaklı"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tüm zamanların en önemli yapılandırmasını içeren 24 maddelik kanun teklifinin kabul edildiğini söyledi.

Elitaş, "Bugün, inşallah, Başkanlığa sunulduktan sonra gündemdeki yerini alacaktır. En yakın zamanda da bu kanun teklifini görüşme imkanı bulmuş olacağız. Bu kanun teklifinde, daha önceki yapılan yapılandırmadan farklı olarak, ilk defa adli ve idari para cezalarını gündeme aldık.

Onun yanında trafikte ehliyetleri iptal edilen 10 bin civarında vatandaşın ehliyetlerinin geri verilmesiyle ilgili düzenlemeye yer verdik. Yine, bu şekilde, puan cezası 5'le 95 arasında olan 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren puan silmeyle ilgili ilk defa yapılan bir düzenleme de inşallah TBMM Genel Kurulu kabul ettiği takdirde hayata geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

7 milyon 616 bin kişinin borcu silinecek

Elitaş, vergi idarelerine 2 bin liraya kadar olan borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin de komisyonda kabul edildiğini dile getirerek, "Toplam 7 milyon 616 bin kişinin vergi idarelerine 2 bin liraya kadar olan borçları kendiliğinden silinecek. Vatandaşın büyük bir kısmının bu borçlardan da haberi olmadığından ve ancak ihtiyaç hasıl olduğunda veya icra takibi başladığında haberdar olduğu bir konuydu. 7 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen teklif Genel Kurul gündemine gelecek." dedi.