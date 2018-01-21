Mustafa Koç mezarı başında anıldı

21 Ocak 2018

Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç için, vefatının ikinci yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Koç'u erken ve zamansız kaybetmiş olmanın acısının hala çok taze olduğunu belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Mustafa Bey, aydın ve vizyoner kişiliği, vicdanlı ve alçakgönüllü mizacı, insani değerleri ve birleştirici vasıflarıyla, kendisini tanıyan tanımayan herkes tarafından çok sevildi ve büyük saygı gördü. Varlığıyla iş arkadaşlarına ve tüm çevresine güç veren, örnek bir liderdi. Hayata daima olumlu tarafından baktı. Herkes için en iyi olanı istedi. Mustafa Bey hepimizde silinmeyecek izler bıraktı ve kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak. Geleceğe emin adımlarla ilerlerken, manevi varlığını daima yanımızda hissediyoruz. Kendisini saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.

Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Mustafa Koç ve ailenin hayatını kaybeden diğer üyeleri için dua edilirken Koç'un kabrine çiçekler konuldu.

Törene Ali Koç, Ömer Koç, Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, kızları Esra ve Aylin Koç başta olmak üzere aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda aile dostu ve şirket çalışanı katıldı.

Tören alanında ve mezar çevresinde aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda sivil ve resmi kıyafetli polisin bulunması dikkati çekti.

Törenin ardından Divan İstanbul Oteli'nde mevlit okutuldu.

Kaynak: AA