Mustafa Sarıgül DSP'den Şişli adayı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.
CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı olacak. 31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, partisi CHP'den istifa etmişti.
Sarıgül, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.