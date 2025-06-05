Naci Görür 'etkileyebilir' diyerek uyardı! 'Çanakkale depremi, İstanbul'da deprem beklediğimiz kolun üzerinde'
Ege Denizi’nde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli bir değerlendirmede bulundu. Depremin Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bu hattın İstanbul’da beklenen olası depremle ilişkili olduğuna dikkat çekti. Görür, "Stres dağılımını etkileyebilir" uyarısında bulundu.
Ege Denizi'nde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmede bulundu.
Depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) kuzey kolu üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bu hattın Marmara Bölgesi için kritik önemde olduğunu vurguladı.
İstanbul’da beklenen olası depremin de bu fay segmentiyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.
Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun."
Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun. pic.twitter.com/fiv83WCFxi— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) June 5, 2025