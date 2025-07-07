Naci Görür, Muğla depremi sonrası uyardı: Levha geriliyor
Prof. Dr. Naci Görür, Muğla açıklarında gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor." uyarısına bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür, Muğla açıklarında Akdeniz'de gerçekleşen AFAD verisine göre 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bölgeyle ilgili bilgi paylaştı.
Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor. Sevgiyle
Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor. Sevgiyle pic.twitter.com/cbJYcZ36pM— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 7, 2025