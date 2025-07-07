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Naci Görür, Muğla depremi sonrası uyardı: Levha geriliyor

Prof. Dr. Naci Görür, Muğla açıklarında gerçekleşen 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor." uyarısına bulundu.

Giray Topçular giray.topcular@dunya.com
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Naci Görür, Muğla depremi sonrası uyardı: Levha geriliyor
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Prof. Dr. Naci Görür, Muğla açıklarında Akdeniz'de gerçekleşen AFAD verisine göre 5 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bölgeyle ilgili bilgi paylaştı.

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Girit’in yakın doğusunda, Girit ile. Rodos arasında 5,1 deprem. Deprem Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Dalan levha üzerinde. Anadolu levhası geriliyor. Sevgiyle

Son dakika: Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiSon dakika: Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiGündem

 

 

Kaynak: HABER MERKEZİ