Naci Görür NYT’nin İstanbul depremi analizini değerlendirdi: Deprem dirençli kentler şart

The New York Times (NYT), olası büyük İstanbul depremine ilişkin yayımladığı analizde, bölgede beklenen depremin "yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısında bulundu.

NYT'nin bu analizinin ardından açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki deprem gerçeğinin tarihsel bir döngü olduğunu belirterek, yetkililere ve vatandaşlara "deprem dirençli kentler" inşa etme çağrısı yaptı.

X hesabından yaptığı paylaşımda; ''eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini deprem dirençli yapacaksın” ifadesini kullanan Görür, çözümün deprem dirençli kentler inşa etmek olduğunu vurguladı.