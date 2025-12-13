Naci Görür NYT’nin İstanbul depremi analizini değerlendirdi: Deprem dirençli kentler şart
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, ABD basınından The New York Times’ın olası büyük İstanbul depremine ilişkin analizinin ardından yaptığı değerlendirmede, Marmara Denizi’nde tarihin her döneminde depremler yaşandığını belirterek, çözümün deprem dirençli kentler inşa etmek olduğunu vurguladı.
The New York Times (NYT), olası büyük İstanbul depremine ilişkin yayımladığı analizde, bölgede beklenen depremin "yakın tarihin en kötü insani felaketlerinden birinin gerçekleşebileceği" uyarısında bulundu.
NYT'nin bu analizinin ardından açıklama yapan Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’ndeki deprem gerçeğinin tarihsel bir döngü olduğunu belirterek, yetkililere ve vatandaşlara "deprem dirençli kentler" inşa etme çağrısı yaptı.
X hesabından yaptığı paylaşımda; ''eşeğini sağlam kazığa bağlamak istiyorsan kentini deprem dirençli yapacaksın” ifadesini kullanan Görür, çözümün deprem dirençli kentler inşa etmek olduğunu vurguladı.
Arkadaşlar, bir Amerikan gazetesinin paylaşımı üzerine (The Newyork Times) Marmara’da deprem haberleri yine çoştu. Kim ne diyor bilmem. Marmara denizinde tarihten önce, Bizans döneminde ve Osmanlı döneminde deprem oldu. Cumhuriyet dönminde de er geç olacak. Eşeğini sağlam kazığa…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 13, 2025