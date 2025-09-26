Naci Görür’den Aşkale depremi sonrası kritik uyarı: Boyut artabilir

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,4 büyüklüğünde sığ bir deprem meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede depremin Kandilli Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini, bu fayın yaklaşık 25-26 kilometre uzunluğunda, sağ yönlü yanal bir fay olduğunu belirtti. Görür, söz konusu fayın büyük depremler üretme kapasitesine sahip olmadığını vurguladı.

Ancak Görür, fayın batısında bulunan Tezcan Fayı’nın tetiklenmesi halinde durumun değişebileceğini söyleyerek, “Kandilli Fay Zonu büyük depremler üretmez. Fakat daha batıdaki Tezcan Fayı tetiklenirse iş değişir ve depremin boyutu artar. Geçmiş olsun” ifadesini kullandı.