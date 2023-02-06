Naci Görür'den canlı yayında çarpıcı sözler: 'Biz çırpındık geliyor diye'

Kahramanmaraş 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman ve Elazığ'da da yoğun şekilde hissedildi. Depremde çok sayıda bina yıkıldı, yüzlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Deprem bölgesindeki enkazlarda zamana karşı yarış sürerken, Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Fox TV’de katıldığı canlı yayında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Görür şunları söyledi:

- Bugünkü deprem yeri için dedim ki buradaki yerel yöneticiler sayın valilik, sayın belediye başkanı özenli olun dikkatli olun.

- Hızla bu yöreleri depreme hazırlamak için gerekli faaliyetlerde bulunun ve merkezi hükümete de çağrıda bulundum burası tehdit altına girdi bilimsel öngörü veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladık.

- Dün akşam depremden 3 saat önce de yine bir tweetle aynı şekilde bunları bir şekilde dile getirdik.

- Şimdi bu 2022-23 arasında defalarca söylememize rağmen o bölgedeki hiçbir yerel yöneticiden en ufak bir tepki dahi almadık biri de ‘ya hocam siz bunu söylüyorsunuz da neye göre söylüyorsunuz’ diye ne sordu ne de ‘ne yapabiliriz’ dedi.

- Bu Doğu Anadolu fayı üzerinde depremlerin gelebileceğini biz bilimsel olarak şöyle öngördük. Ben Elazığ’a gittiğimde Elazığlıların bir deprem kentinde oturduğunu fark etmediklerini gördüm.

- Onları bilinçlendirmek ve bilgilendirmek için Elazığ Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile birlikte o zaman konferanslar verdim. Ahaliyi topladık anlattık. O yetmedi Bingöl, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman valilikleri ve belediye başkanları ile de görüştüm.

- İnönü Üniversitesi’nde konuşmalar yaptım. Malatya’da 3 sefer halka hitap ettim. Burada depremin olabileceğini söyledim.