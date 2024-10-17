Naci Görür'den 'Ecemiş Fayı' uyarısı: Büyük deprem olabilir! İlleri tek tek saydı

Dün Malatya 5,9 büyüklüğünde bir depremle sarsılırken, bugün de Sivas 4 üstünde peş peşe iki deprem yaşadı.

Çevre illerde de hissedilen depremler büyük korku yarattı. İki gündür bölgede yaşanan depremler daha büyük bir depremin habercisi mi merak ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sivas’ın doğusunda gerçekleşen iki depremin Anadolu Fay Zonu içinde yaşandığına dikkat çekti. Anadolu Fay Zonu'nun aktif olduğunu belirten Görür, fayın sol yönlü ve dağrulu atımlı olduğunu söyledi.

Büyük deprem üretebilir

Anadolu Fay Zonu'nun Erzincan'dan Mersin’ e kadar uzandığını kaydeden Görür, fayın Kayseri’den de geçtiğine dikkat çekti. Görür, 'Ecemiş Fayı' olarak da bilinen bu fayın büyük bir deprem üretebileceğini açıkladı.