Son Dakika: Sivas'ta peş peşe 4.7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

AFAD, saat 11.29'da, merkez üssü Sivas'ın Merkez ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 10,57 kilometre derinliğinda yaşanırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmedi.

10 dakika sonra ikinci deprem

AFAD 4,7'lik depremin ardından, Sivas merkezde 11.39'da 4.1 büyüklüğünde ikinci bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremlere ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sivas’ta 4,7 ve on dakika arayla 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."