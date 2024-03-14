Naci Görür'den İstanbul için korkutan uyarı: Uzatmaları oynuyoruz

Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda 7.6 büyüklüğünde deprem olabileceği uyarısında bulundu.

Adalar ve Kumburgaz kolunu işaret eden yer Görür, "İkisi birden kırılırsa 7.6'ya kadar çıkma olasılığı var" dedi. Prof. Dr. Görür katıldığı TGRT yayınında, "6 sene içinde artı-eksi olarak da 10 sene içinde deprem olması bekleniyor. Biz şu anda uzatmaları oynuyoruz. Marmara'da 7 ve üzerinde deprem olma olasılığı yüzde 47" uyarısını yaptı.

Görür'ün açıklamaları şöyle:

İstanbul'da 1 Nisan'da seçilecek belediye başkanı şehri depremi hazırlamalı. Tehdit Marmara'da. İlk seçilen belediye başkanı tehdidin nereden geldiğini bilmeli. Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolunda deprem oluşacak. Bunlardan biri Adalar kolu, diğeri de Kumburgaz koludur. Bu iki kolun aynı anda kırılma ihtimali var. 1766'da 3 ay arayla kırılmış. İkisi birden kırılırsa 7.6'ya kadar çıkma olasılığı var. Deprem denince siyasilerin aklına 'yapı stoku' geliyor. İstanbul'da yapı stokunun artırılması zararı azaltır.

"Siyasi bir irade istiyorum"

Japonya'da geçtiğimiz günlerde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu ve 120 kişi tesadüfen öldü. Biz her depremde 20 bin, 50 bin civarında ölüm veremeyiz. Bu dünyanın yadırgadığı bir durum ve bu bize yakışmıyor. Siyasilerin 'beka meselesi' dediği şeyleri anlamıyorum. Esas beka meselesi depremdir. Siyasi bir irade istiyorum. Deprem olursa ülkenin bırakın ekonomik bağımsızlığını siyasi bağımsızlığını bile tartışır duruma geliriz.

Deniz içinden Körfez'den giren ve Tekirdağ'dan çıkan, uzunluğu 160 km olan Kuzey Anadolu Fayı'nın Kuzey kolu var. Deprem tam burada. Kimi depremciler-yer bilimciler fay tartışması yapıyor. Çok merak ediyorsan bilimsel araştırmayı yap kardeşim. Halkın huzuruna çıkıp fayı konuşuyor.

Marmara'da belli büyüklükte depremler olmuş ki yine olacak. 1999 depremi oldu ve 1912'de de Şarköy depremi oldu. 1766'dan beri Gölcük ile Şarköy arasında deprem olmadı. Biz buna 'deprem boşluğu' deriz. Bu kadar belirginken bu arkadaşların bu konuşmalarını yapmasını anlamıyorum. Biz bir depremi muhakkak bekliyoruz.