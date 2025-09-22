Naci Görür'den Konya depremi sonrası uyarı! 'Büyük deprem üretme kapasitesi var'
Konya'nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.2 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı sonrası deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklamalar geldi. Görür, sarsıntının Tuzgölü Fay Zonu üzerinde olduğunu belirtti ve bölgenin "büyük deprem üretme kapasitesi" taşıdığına dikkat çekti. Daha önce 15 Mayıs'ta da aynı fay zonunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'da saat 09.03’te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Kulu ilçesi olarak açıklanırken Depremin 9.2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının Tuzgölü Fay Zonu üzerinde olduğunu belirtirken "sığ bir deprem" ifadelerini kullandı.
Fay zonunun uzunluğunun yaklaşık 200 km civarında olduğunu söyleyen Görür, "Bu yörede eğim atımı fazla. Büyük deprem üretme kapasitesi var" açıklamasında bulundu.
15 Mayıs'ta da aynı yerde deprem olmuştu
15 Mayıs'ta da Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Naci Görür'ün paylaştığı görüntülerde iki depreminde yaklaşık olarak aynı yerde olduğu görülüyor. Görür bu depremin de Tuzgölü Fay Zonu içerisinde olduğunu belirtmiş ve "Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi" değerlendirmesinde bulunmuştu.