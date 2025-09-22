Naci Görür'den Konya depremi sonrası uyarı! 'Büyük deprem üretme kapasitesi var'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya'da saat 09.03’te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssü Kulu ilçesi olarak açıklanırken Depremin 9.2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Görür, sarsıntının Tuzgölü Fay Zonu üzerinde olduğunu belirtirken "sığ bir deprem" ifadelerini kullandı.

Fay zonunun uzunluğunun yaklaşık 200 km civarında olduğunu söyleyen Görür, "Bu yörede eğim atımı fazla. Büyük deprem üretme kapasitesi var" açıklamasında bulundu.

15 Mayıs'ta da aynı yerde deprem olmuştu

15 Mayıs'ta da Kırkuyu-Kulu/Konya çevresinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Naci Görür'ün paylaştığı görüntülerde iki depreminde yaklaşık olarak aynı yerde olduğu görülüyor. Görür bu depremin de Tuzgölü Fay Zonu içerisinde olduğunu belirtmiş ve "Burası nispeten ülkemizin sakin bir yöresi" değerlendirmesinde bulunmuştu.