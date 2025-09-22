Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Konya depremi sonrası endişelendiren açıklama! '6-7 büyüklüğünde olası...'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saat 09.03'te Konya'nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, bölgede hafif hissedildi.

Depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden sarsıntıyı değerlendirdi. Bektaş, depremin Bala-Tuzgölü Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirterek, bu fay hattının önemine dikkat çekti.

6-7 büyüklüğünde deprem ihtimali

Prof. Dr. Bektaş, levha içi fayın hızının çok küçük olması nedeniyle deprem periyodunun tahmin edilemediğini vurguladı. Ancak, fayın bilinmeyen parametrelerine rağmen, "6-7 büyüklüğünde deprem üretmesi olası" olduğunu ifade etti. Bektaş, bu tür bir depremin ne zaman olacağı konusunda açıklamada bulunmazken paylaşımına "Zaman ?" ifadeleriyle noktayı koydu.