Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Konya depremi sonrası endişelendiren açıklama! '6-7 büyüklüğünde olası...'
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, uzmanları harekete geçirdi. Yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sarsıntının Bala-Tuzgölü Fay Zonu'nda gerçekleştiğini belirtti. Bektaş, bu fay hattının "6-7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli" taşıdığını ancak depremin ne zaman olacağı konusunda açıklamada bulunmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün sabah saat 09.03'te Konya'nın Kulu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, bölgede hafif hissedildi.
Depremin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden sarsıntıyı değerlendirdi. Bektaş, depremin Bala-Tuzgölü Fay Zonu üzerinde geliştiğini belirterek, bu fay hattının önemine dikkat çekti.
6-7 büyüklüğünde deprem ihtimali
Prof. Dr. Bektaş, levha içi fayın hızının çok küçük olması nedeniyle deprem periyodunun tahmin edilemediğini vurguladı. Ancak, fayın bilinmeyen parametrelerine rağmen, "6-7 büyüklüğünde deprem üretmesi olası" olduğunu ifade etti. Bektaş, bu tür bir depremin ne zaman olacağı konusunda açıklamada bulunmazken paylaşımına "Zaman ?" ifadeleriyle noktayı koydu.
