Naci Görür'den Şanlıurfa depremi sonrası dikkat çeken açıklama

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir değerlendirme geldi.

Görür, bölgede daha önce deprem olabileceğine işaret ettiğini belirterek sarsıntıyı 2023'te meydana gelen depremler ve Doğu Anadolu Fayı'ndaki kırılmayla ilişkilendirdi.

Naci Görür bölgedeki faylara dikkat çekti

Görür, sarsıntının büyüklüğünü 5,8 olarak aktarırken, bölgede daha önce de deprem beklediğini dile getirdi.

Görür, depremin Şubat 2023'te yaşanan depremler ve Doğu Anadolu Fayı'nın kırılmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğine dikkat çeken Görür, bölgenin Doğu Anadolu Fayı ve Bozova Fayı'na çok yakın olduğunu ifade etti.