Google Haberler

Naci Görür'den Şanlıurfa depremi sonrası dikkat çeken açıklama

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bölgede daha önce deprem beklediğini söyledi. Depremi Şubat 2023 depremleri ve Doğu Anadolu Fayı'ndaki kırılmayla ilişkilendiren Görür, bölgede enerji biriktiğine dikkat çekti.

Damla Kaya
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Naci Görür'den Şanlıurfa depremi sonrası dikkat çeken açıklama

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir değerlendirme geldi.

Görür, bölgede daha önce deprem olabileceğine işaret ettiğini belirterek sarsıntıyı 2023'te meydana gelen depremler ve Doğu Anadolu Fayı'ndaki kırılmayla ilişkilendirdi.

Naci Görür bölgedeki faylara dikkat çekti

Görür, sarsıntının büyüklüğünü 5,8 olarak aktarırken, bölgede daha önce de deprem beklediğini dile getirdi.

Görür, depremin Şubat 2023'te yaşanan depremler ve Doğu Anadolu Fayı'nın kırılmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğine dikkat çeken Görür, bölgenin Doğu Anadolu Fayı ve Bozova Fayı'na çok yakın olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa'da korkutan deprem!Şanlıurfa'da korkutan deprem!Gündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar