Naci Görür'den Şanlıurfa depremi sonrası dikkat çeken açıklama
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bölgede daha önce deprem beklediğini söyledi. Depremi Şubat 2023 depremleri ve Doğu Anadolu Fayı'ndaki kırılmayla ilişkilendiren Görür, bölgede enerji biriktiğine dikkat çekti.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den bir değerlendirme geldi.
Görür, bölgede daha önce deprem olabileceğine işaret ettiğini belirterek sarsıntıyı 2023'te meydana gelen depremler ve Doğu Anadolu Fayı'ndaki kırılmayla ilişkilendirdi.
Naci Görür bölgedeki faylara dikkat çekti
Görür, sarsıntının büyüklüğünü 5,8 olarak aktarırken, bölgede daha önce de deprem beklediğini dile getirdi.
Görür, depremin Şubat 2023'te yaşanan depremler ve Doğu Anadolu Fayı'nın kırılmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.
Güneydoğu bindirme kuşağı ile Arap Levhası'nın enerji biriktirdiğine dikkat çeken Görür, bölgenin Doğu Anadolu Fayı ve Bozova Fayı'na çok yakın olduğunu ifade etti.
Şanlıurfa-Pınarbaşı-Urfa’da 5,8 deprem oldu. Buralarda daha önce olacağını söylemiştim. Sebebi Şubat 2023 depremleri ve DAF’ın kırılması. Güneydoğu bindirme kuşağı ve Arap Levhası (Levha Kenarı) enerji biriktiriyor. Bölge DAF’a ve Bozova fayına A çok yakın. Geçmiş olsun pic.twitter.com/65mNyeGBpK— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) September 24, 2026