Nakliyat-İş Sendikası: Asgari ücret net 14 bin 800 lira olsun
2023 asgari ücret zammı için çalışmalar devam ederken DİSK'e bağlı Nakliyat İş Sendikası üyeleri Bahçelievler'de konu ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Sendika üyeleri yaptıkları açıklamada asgari ücretin net 14 bin 800 lira olmasını talep etti.
Yeditepe Tır Parkı'nda toplanan sendika üyeleri, işçi hakları ve asgari ücrete ilişkin çeşitli sloganlar attı.
Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, basın açıklamasında, yaşanan ekonomik olaylar karşısında asgari ücretin yeterli seviyeye gelmesini beklediklerini söyledi.
"Asgari ücretin net 14 bin 800 lira olmasını istiyoruz"
İşçilerden alınan vergi oranının yüzde 10'da sabitlenmesini talep eden Küçükosmanoğlu, "Asgari ücretin, enflasyonun ve hayat pahalılığının yüksek olduğu dönemde alım gücünün en azından korunması için 14 bin 800 lira olmasını istiyoruz." dedi.