Narin Güran cinayeti: Anne, baba, amca, ağabey... Güran ailesinin beden dili neler söylüyor

Sekiz yaşındaki Narin Güran’in vahşiye katledilmesi gündemdeki yerini koruyor. Cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanmış değil. Soruşturmasda anne, baba, ağabeyleri ve amcanın davranışları kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Hüseyin Kazan, Güran ailesinin beden dilini analiz etti. Milliyet’e konuşan Kazan’ın açıklamaları şöyle:

Yüksel Güran (anne): Çarpıcı bir detay var ki o da annenin yüzündeki ifadelerin renk vermeyen nötr biçimde seyretmesidir. Anneyle ilgili durumu özetleyecek olursak iki husus ön plana çıkıyor. Birincisi çok belli etmese de veya edemese de içindeki acı ikincisi ise böyle ağır ve acı süreçteki soğukkanlılığı.

Arif Güran (baba): Baba da standartlaşmış bir beden dili göze çarpıyor. Böyle acı verici durumlarda sergilenmesi kolay olmayan sakin bir beden dili sergiliyor. Babanın beden diline makro düzeyde odaklanıldığında genel bir çökkünlük kendini gösteriyor.

Salim Güran (amca): Amca cevap verebildiği sorulara cevap verirken söyleyecek bir şeyi olmadığı soruları da nötr bir şekilde geçiştirmektedir.

Enes Güran (ağabey): Enes’le ilgi ifadenin tamamı okunduğunda düzenli bir kronolojik akış ve olaya dair boşluk içermeyen bir dizilim bulunmaktadır. Bu dizilim masumiyeti veya soğukkanlılığı sergilemesi açısından üzerinde durulmayı gerektiriyor.