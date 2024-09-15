Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın video kaydı ortaya çıktı: Öcünü benden alsaydılar...

Sekiz yaşında vahşice katledilen Narin Güran cinayetinde sis perdesi aralanmış değil… Cinayetin nedenine ilişkin soru işaretleri de cinayeti kimin işlediği de bu menfur eylemde kimlerin parmağı olduğu da yüzde 100 aydınlatılmış değil.

Narin Güran’ın toprağa verildiği Tavşantepe Mahallesi’nde baba Arif Güran’ın görüntülerinin çekildiğinden habersiz olduğu öne sürülen bir video ortaya çıktı. Görüntülerin Narin’in defnedildiği gün çekildiği ifade edildi. İddiaya göre; Arif Güran ile iş insanı Ferit Kaya arasındaki görüşme cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülere yansıyan konuşmada, Kaya ile sohbet eden Baba Arif Güran, "Akraba olmuş, dayı- yeğen olmuş. Hepsi akraba bile olsa ben vazgeçmem. Ciğersiz oldukları için gelip beni öldürseydiler. Gelip öcünü benden alsaydılar" diyor.

Dehşet veren kayıt deşifre edildi

Narin Güran cinayetinde oklar amca Salim Güran ve Ramazan A.'ya çevrilmiş durumda...

Salim Güran’ın cep telefonuna indirdiği bir uygulamayla görüşmelerini kaydettiği ancak daha sonra bunu sildiği ortaya çıkmıştı.

Emniyet bu görüşmeleri geri getirdi. Böylece Güran'ın işçisinin 15 yaşındaki oğlu Ramazan A. ile yaptığı konuşması deşifre oldu.



Amca Güran ile Ramazan A. arasındaki konuşmada cinayete dair ipucu niteliğindeki sözler ortaya çıkırılmıştı.

Görüşmede Salim Güran, Ramazan’a, “O köşede bir şeyin düşmüş, sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş...” diyor.

Ramazan da “Henüz bende değil, tamam daha ölmemiş” diye cevap veriyor.

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Ramazan A. ‘cinayete iştirak’ suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. Zanlı Salim Güran da cezaevinde tutuluyor.