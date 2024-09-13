Narin Güran cinayetinde önemli gelişme... Amcanın ses kaydı ortaya çıktı: 'Kız öldü mü, yaşıyor mu?'

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada peşi sıra gelişmeler yaşanıyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan, Narin Güran'ın annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) tutuklandı.

"Kasten öldürme suçuna iştirak etmek" suçundan tutuklanan anne Güran, mahkemede savcılıktaki ifadelerini tekrarladığını belirtti. Annenin "Salim Güran (tutuklu amca) ile ailecek herhangi bir husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdiğini bilmiyorum. Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" ifadeleri dikkat çekti.

Önemli delil dosyada

Narin Güran cinayetinde önemli bir delil de dosyaya girdi. Hürriyet'in aktardığına göre, amca Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine, “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği öğrenildi.