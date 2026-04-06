Son dakika: Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'ın duruşması ertelendi

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustosta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamış, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını ise 'eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım' kapsamında değerlendirilmesi adına bozmuştu. Nevzat Bahtiyar'ın yeniden yargılanmasına Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada avukatların talepleri mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Yapılan savunmaların ardından duruşmaya 2 saat ara verildi. Duruşmanın başlamasının ardından iddia makamı mütalaasında Nevzat Bahtiyar'ın, ‘iştirak halinde kasten öldürme suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Savcının esas hakkında verilen mütalaasına ilişkin savunma yapan Nevzat Bahtiyar, ''Hakkımı helal etmiyorum. Delilleri ben yok etmedim. Delileri yok etseydim burada olmazdım. Benim suçum nedir? Sessiz kalmasaydım beni de oğlumu da öldüreceklerdi. Sessiz kalmamın nedeni bundan ibaret'' dedi.

Konuşmaların ardından Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Nisana erteledi.