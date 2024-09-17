Narin'in ölüm nedeni belli oldu!

Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetinde kritik bir gelişme yaşandı. 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde dere içine gömülmüş halde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'in ölüm nedeni devam eden otopsi sürecinde belli oldu.

Boğularak öldürülmüş

TRT Haber'in haberine göre, küçük Narin'in boğazı sıkılarak öldürüldüğü tespit edilirken, tutuklu amca Salim Güran'ın da arabasında ve elinde bulunan dna örneklerinin boğulma sırasında çıkan sıvıdan bulaştığı öğrenildi.

91 örnek alındı

Narin’in otopsisi için istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde 91 örnek alınırken, çocuğun cesedinde ciddi anlamda çürüme başlamış olduğu öğrenildi. Çürüme nedeniyle Narin'in ölüm zamanına ilişkin bir sonuca ulaşılamadı.

Kesin ölüm nedeninin, Diyarbakır ve İstanbul adli tıp kurumlarındaki incelemelerle belirlenebileceği ifade edildi.

Narin'in nasıl ve ne zaman öldürüldüğü, kaç gün suyun altında kaldığı, öldürülmeden önce cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, vücudundaki kemiklerin nasıl kırıldığı soruları ise kesin otopsi raporuyla ortaya çıkacak.