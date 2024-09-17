Narin Güran cinayetinde yenge Hediye Güran tutuklandı

Türkiye'de günlerdir konuşulan Narin Güran cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin'in yengesi Hediye Güran ve 2 kuzeni dün adliyeye sevk edilmişti. 2 kuzen bugün serbest bırakılırken, yenge Hediye Güran ise ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı.

Yengeden itiraf gibi ifade

Narin kaybolduktan sonra, kısa aralıklarla iki kez ikamete gittiği belirlenen yenge Hediye Güran'ın mahkemede katilin adını ağzından kaçırdığı iddia edildi. Sözcü TV'nin haberine göre; Hediye Güran ifadesinde Narin'in abisi Enes ve annesi Yüksel Güran'ın boğuştuğunu söyledi.

En güçlü senaryo diyerek açıkladı

Sözcü TV'de konuşan emekli polis memuru İsa Altun ise Hediye Güran'ın bu itirafı sonrasında Narin'i abisi Enes tarafından öldürüldüğü senaryosunun güçlendiğini dile getirdi. Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin de anne Yüksel Güran'a ait olacağını ifade etti.

Altun açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Anne, Enes'in kardeşini boğması üzerine bunu gördü ve Enes'i durdurmak için oğlunu ısırdı. Enes'in kolundaki ısırık izinin annenin olduğunu düşünüyorum. Aslında yenge katilin Enes olduğunu burada anlatıyor."

Yanlış ihbarla oyaladılar

Öte yandan Narin'i arama çalışmalarında birçok asılsız ihbarın yapıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı bu eylemlerle de jandarmanın, Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı ortaya çıkmıştı.