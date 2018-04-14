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NATO Suriye için toplanıyor

NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak.

NATO Suriye için toplanıyor
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Amerika'nın önderliğinde İngiltere ve Fransa ile oluşturulan 3'lü koalisyonun Suriye Rejimi'ne yönelik yaptığı hava saldırısı sonrası NATO harekete geçti.

NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin bugün öğleden sonra Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü toplanacağı ve müttefiklerin Esed rejimine yönelik saldırıları görüşeceği bildirildi.

Konsey'de İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında diğer müttefiklere bilgi vereceği kaydedildi. NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında 29 üye ülkenin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanacak. 

Öte yandan Rusya da Birleşmiş Milletler'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

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