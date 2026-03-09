NATO: Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi

NATO'dan, Türkiye hava sahasında imha edilen ve parçaları Gaziantep'e düşen İran füzesi hakkında açıklama geldi.

Açıklamada, "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

MSB de Türk hava sahasını hedef alan ciddi bir tehdidin bertaraf edildiğini, İran tarafından ateşlenen balistik bir mühimmatın, Türkiye hava sahasına girdikten sonra Doğu Akdeniz'de konuşlandırılmış NATO savunma sistemleri tarafından başarıyla etkisiz hale getirildiği duyumuştu.

Yetkililer, imha edilen füzenin parçalarının Gaziantep'te bulunan boş arazilere düştüğünü bildirdi. MSB, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.