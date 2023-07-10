NATO ve ABD'den Türkiye'nin AB hedefine destek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'nin sessizliğinin sürmesine rağmen, İsveç'in bu hafta yapılacak NATO zirvesinde NATO üyeliğinin hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Litvanya'nın başkenti Vilnius'a gidişi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada "Türkiye'yi AB kapısında bekleten ülkelere buradan sesleniyorum, Vilnius'ta da sesleneceğim; Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" demişti.

Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine bağlaması hakkındaki soruya Stoltenberg, Ankara'nın AB üyeliğini desteklediğini ancak İsveç'in NATO'ya katılmak için gerekli koşulları zaten karşıladığını söyledi.

Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, "Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinde İsveç'in NATO üyeliğine yönelik olumlu bir karar çıkması hâlâ muhtemel" dedi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında "Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir" dendi.

Açıklamada, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin"Türkiye ile AB arasında bir mesele olduğu belirtilerek "ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır" dendi.